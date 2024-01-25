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Автосоюз попросил расширить программу льготного автокредитования

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к вице-премьеру - главе Минпромторга РФ Денису Мантурову с просьбой расширить программу льготного автокредитования, включив в неё модели, рекомендуемые для приобретения чиновниками.

«Представляется необходимым синхронизировать правила и требования, предъявляемые к автомобилям, для приобретения которых используются бюджетные средства, иначе расширение списка доступных для чиновников автомобилей выглядит несправедливым по отношению к гражданам», - отмечается в письме НАС за авторством его президента Антона Шапарина.

«Национальный автомобильный союз полагает, что необходимо распространить список марок и автомобилей, доступных для чиновников, и на доступные для льготного кредитования, снять ограничения по стоимости таких автомобилей, как в случае с автомобилями для чиновников», - подчеркнули в организации.

В РИА Новости напомнили,что сейчас в список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими, входят: все модели Lada, «Москвич» и УАЗ, а также Sollers ST6; Evolute I-pro, I-joy, I-sky, I-Jet; Haval Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, M6; Aurus Senat, Komendant; Kaiyi E5, X3 Pro, X3, X7; BAIC U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7; «Амберавто А5»; SWM G05 Pro, G01; Citroen C5 Aircross (калужского производства). Ограничений по цене нет. Перечень был составлен Минпромторгом после поручения президента РФ о приоритетном использовании государственными и муниципальными служащими автомобилей отечественного производства.

В свою очередь в программу льготных автокредитов входят бензиновые машины стоимостью до 2 миллионов рублей брендов Lada, УАЗ, ГАЗ и одна модель китайского бренда Haval Jolion. Также в ней есть электромобили: Evolute i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, «Москвич 3е» и «Амберавто А5». Льготные автокредиты доступны для работников образования, медицинских учреждений, участников СВО и членов их семей, лиц с ограниченными возможностями, а также семей с ребенком, живущих на Дальнем Востоке. На бензиновый автомобиль скидка составляет 20% (для жителей Дальнего Востока – 25%), на электрокар 35% (но не более 925 тысяч рублей).

В НАС заявляют, что средняя стоимость нового автомобиля в РФ в 2023 году составила почти 3 миллиона рублей, а подержанного приблизилась к 1 миллиону рублей. Учитывая это, покупка автомобиля за счёт накоплений становится труднодоступной, полагают в организации.

«В этой связи прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ, расширить перечень марок и моделей автомобилей, доступных для льготного кредитования, по аналогии с перечнем марок и моделей, доступных для чиновников», - резюмировали в НАС.