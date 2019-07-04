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АвтоМир / Дороги

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

10.07.2019 08:14|ПсковКомментариев: 0

В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых. Их планируется предусмотреть в предварительном национальном стандарте (ПНСТ).

Как пишут «Известия», скоростные турбоперекрестки уже давно популярны в странах Европы. На них наносится специальная разметка, которая подсказывает водителю максимально удобную траекторию движения по кольцу, пояснил глава проектного технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.

Первый такой перекресток в 2019 году может появиться в Москве. Нововведение поможет снизить аварийность на дорогах.

В новом ПНСТ также предлагается закрепить различные виды светофоров. В частности, дополнить стандартные конструкции новыми элементами: стрелками, сигналом «красный крест» и секцией «идущий человек».

Кроме того, на дорогах могут появиться и светофоры квадратной формы - в них лампа занимает всю площадь красной, желтой или зеленой секции.

Также проект предполагает, что дорожная разметка станет менее скользкой, на «зебрах» появятся датчики движения, а проезжую часть перед пешеходными переходами начнут сужать.

Источник: Псковская Лента Новостей
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