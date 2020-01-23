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На трассе Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией 10 марта ограничат скорость

На трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 10 марта будет ограничена скорость движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения движения на дорогах в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, связаны с производством работ, в том числе ремонтных.

С 8:00 до 17:00 скорость будет ограничена на 33-38 км Р-23 (новый ход) в оба направления в связи с мойкой шумового ограждения, на 33-45 км (на Санкт-Петербург) из-за ремонта барьерного ограждения, 158-173 км в оба направления на время ликвидации деформаций асфальтобетонного покрытия.