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Участок улицы Леона Поземского закроют с 8 июня в Пскове

Участок улицы Леона Поземского будет временно ограничен для движения автотранспорта. Как сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с 6.00 8 июня до 24.00 6 июля закрывается для движения автотранспорта участок улицы Леона Поземского от улицы Труда до улицы Волкова.

Объезд будет осуществляться по открывающемуся участку улицы Волкова.

Добавим, будет задействован временный светофор для регулирования потоков на пересечении улиц Труда и Волкова.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок, при возможности заранее выбирать пути объезда.