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Работы на объездной дороге под Октябрьским виадуком завершены на месяц раньше срока. ФОТО

Работы на объездной дороге под Октябрьским виадуком, соединяющей улицы Вокзальную и Льва Толстого в Пскове, завершены на месяц раньше срока. Об этом на своей Instagram-странице сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Здесь и далее - фото до и после ремонта, источник - m.v_007, Instagram

«Принята объездная дорога под Крестовским путепроводом (Октябрьский виадук – от ред.), которая соединяет улицы Вокзальную и Льва Толстого в Пскове. Ремонт проводился в рамках нацпроекта БКАД, стоимость работ составила 19 млн руб. На эти средства подрядчик отфрезеровал верхнее покрытие, уложил новый асфальт, отрегулировал высоту крышек люков, заменил бортовой камень, нанес разметку, заасфальтировал тротуары и обустроил зеленую зону», - поделился глава региона.

«Так держать!» - заключил Михаил Ведерников.

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Ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин сообщил, что ремонт большинства дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области планируется закончить к 1 сентября.

Основные торги по нацпроекту удалось провести в зимний период и начале весны, что позволило своевременно приступить к работе. В феврале некоторые подрядчики уже вышли на объекты и завершили некоторые работы еще в начале мая.