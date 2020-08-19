АвтоМир / Дороги

Ремонт улицы Полевой начался в Острове

К ремонту улицы Полевой приступили в городе Острове. Уже снят верхний слой дорожного полотна, пишет газета «Островские вести».

Фото: газета «Островские вести»

Согласно контракту, подрядная организация отремонтирует участок протяженностью 600 метров. В частности, предусмотрено устройство основания из песка, песчано-гравийно-щебеночной смеси и щебня, двухслойного асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, монтаж бортового камня, нанесение разметки.

Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств федерального и областного бюджетов.