Участок улицы Розы Люксембург в Пскове будет закрыт для движения с 3 по 5 июля

Проезжая часть дороги на улице Розы Люксембург от улицы Народной до улицы Петровской в Пскове будет перекрыта с 3 по 5 июля в связи с укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.
Фото: администрация Пскова
Перекрёсток с улицей Киселёва будет закрыт. Проезды во дворы на этом участке будут тоже перекрыты. Заезды на дворовые территории будут осуществляться с улиц Красноармейской, Чехова, Народной и Киселёва.
«Приносим извинения за возможные неудобства. Просим заранее выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков», - добавили в администрации.
Ремонт улицы Розы Люксембург идёт по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».