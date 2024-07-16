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Несовершеннолетний мотоциклист пострадал в ДТП в Палкинском районе

Несовершеннолетний водитель питбайка столкнулся с автомобилем в районе деревни Добычи Палкинского района 25 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14-летний мотоциклист не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение питбайка с автомобилем Renault Duster, за рулем которого находился мужчина 1972 года рождения.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал питбакер. Его госпитализировали в местное медицинское учреждение.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.