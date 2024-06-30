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Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «На пятой передаче», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Баланс между безопасностью и удобством передвижения на примере искусственных неровностей на улице Юбилейной в Пскове станет одной из главных тем в программе. Гость студии – начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

Какие альтернативы есть установке светофоров на магистральных улицах, готова ли псковская Госавтоинспекция к штрафам за опасное вождение и что грозит за чрезмерную тонировку помимо штрафов, расскажет Владимир Папорт.