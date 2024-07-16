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Водитель Chevrolet при повороте налево сбил мотоциклиста в Псковском районе

Водитель Chevrolet Orlando при повороте налево сбил мотоциклиста в деревне Писковичи Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 24 июля около 17.00 на 5-м километре дороги Псков - Писковичи - Муровицы.

По предварительной информации, водитель автомашины, мужчина 1980 года рождения, при повороте налево не удостоверился в безопасности маневра и совершил столкновение с мотоциклом «Скаут» под управлением молодого человека 2006 года рождения, двигающимся во встречном направлении.

Водитель мотоцикла пострадал, не госпитализирован. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.