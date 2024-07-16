19-летний велосипедист попал под колеса Fiat в Псковском районе

Водитель автомобиля Fiat Uno совершил наезд на велосипедиста на автодороге Подборовье — Торошино в Псковском районе 25 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
19-летний велосипедист пересекал проезжую часть дороги перед двигающейся за ним машиной, за рулем которой находился мужчина 1976 года рождения. Водитель совершил наезд.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал велосипедист. Его госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции.