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19-летний велосипедист попал под колеса Fiat в Псковском районе

Водитель автомобиля Fiat Uno совершил наезд на велосипедиста на автодороге Подборовье — Торошино в Псковском районе 25 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19-летний велосипедист пересекал проезжую часть дороги перед двигающейся за ним машиной, за рулем которой находился мужчина 1976 года рождения. Водитель совершил наезд.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал велосипедист. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции.