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Перспективы ремонта проспекта Ленина в Великих Луках озвучил глава города

В настоящее время ожидается федеральное финансирование на реализацию проекта реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в ходе 9-го очередного заседания Великолукской городской Думы 26 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Судьбой одной из главных городских магистралей, которая находится в неудовлетворительном состоянии, поинтересовался депутат Дмитрий Кислицин.

Николай Козловский согласился, что асфальтовое покрытие на проспекте Ленина сейчас оставляет желать лучшего. Кроме того, замены требуют и коммуникации. Она напомнил, что 3,5 года назад был подготовлен проект реконструкции, предусматривающий в том числе замену коммуникаций, который прошел экспертизу и был вынесен на обсуждение населения. Часть горожан «потребовала» изменить документацию и сохранить часть лип, растущих вдоль проезжей части.

«Началась корректировка проекта, оказалось, что сохранить деревья и проложить коммуникации крайне сложно. Однако были изысканы решения, проведена корректировка с сохранением части существующих деревьев и высадкой новых», - рассказал глава города.

Новый проект уже прошел экспертизу, получил одобрение со стороны Министерства транспорта РФ и комитета Совета Федерации по экономической политике. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города обсуждалось на заседании сенаторов, в котором принял участие губернатор Михаил Ведерников, в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации в мае текущего года.