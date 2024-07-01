←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Дороги 01.07.2024 14:500 Участок улицы Розы Люксембург в Пскове будет закрыт для движения с 3 по 5 июля 26.07.2024 11:080 Перспективы ремонта проспекта Ленина в Великих Луках озвучил глава города 26.07.2024 10:510 Движение транспорта по улице Вокзальной в Пскове частично ограничат с 29 июля 25.07.2024 21:400 Продолжается ремонт дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвией 25.07.2024 20:000 Усвятский район получил 10 млн рублей на ремонт дорог местного значения 25.07.2024 11:360 Улицу Юбилейную в Пскове открыли для транспорта
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Перспективы ремонта проспекта Ленина в Великих Луках озвучил глава города

26.07.2024 11:08|ПсковКомментариев: 0

В настоящее время ожидается федеральное финансирование на реализацию проекта реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в ходе 9-го очередного заседания Великолукской городской Думы 26 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Судьбой одной из главных городских магистралей, которая находится в неудовлетворительном состоянии, поинтересовался депутат Дмитрий Кислицин.

Николай Козловский согласился, что асфальтовое покрытие на проспекте Ленина сейчас оставляет желать лучшего. Кроме того, замены требуют и коммуникации. Она напомнил, что 3,5 года назад был подготовлен проект реконструкции, предусматривающий в том числе замену коммуникаций, который прошел экспертизу и был вынесен на обсуждение населения. Часть горожан «потребовала» изменить документацию и сохранить часть лип, растущих вдоль проезжей части. 

«Началась корректировка проекта, оказалось, что сохранить деревья и проложить коммуникации крайне сложно. Однако были изысканы решения, проведена корректировка с сохранением части существующих деревьев и высадкой новых», - рассказал глава города.

Новый проект уже прошел экспертизу, получил одобрение со стороны Министерства транспорта РФ и комитета Совета Федерации по экономической политике. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города обсуждалось на заседании сенаторов, в котором принял участие губернатор Михаил Ведерников, в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации в мае текущего года.

Пресс-портрет
Козловский Николай Николаевич Глава города Великие Луки
Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Одобряете ли вы запрет разворота на площади Ленина при движении с Ольгинского моста?
В опросе приняло участие 710 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
26.07.2024, 11:080 Перспективы ремонта проспекта Ленина в Великих Луках озвучил глава города 26.07.2024, 10:510 Движение транспорта по улице Вокзальной в Пскове частично ограничат с 29 июля 26.07.2024, 10:220 Автомобиль Nissan горел ночью на Рижском проспекте в Пскове 25.07.2024, 21:400 Продолжается ремонт дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвией
25.07.2024, 20:200 Нетрезвые водители за рулем ГАЗ и Nissan попались псковским полицейским 25.07.2024, 20:000 Усвятский район получил 10 млн рублей на ремонт дорог местного значения 25.07.2024, 17:550 Автомобиль и мотоцикл столкнулись на перекрестке улиц Труда и Застенной в Пскове 25.07.2024, 17:230 Женщину сбил водитель Niva в Порхове
25.07.2024, 17:160 Ретро-автомобили увидят гости гала-шоу «Битвы талантов» в Пскове 25.07.2024, 16:550 Водитель Chevrolet при повороте налево сбил мотоциклиста в Псковском районе 25.07.2024, 15:550 На авто в эпоху цифры 25.07.2024, 15:213 Уголовное дело могут возбудить по факту столкновения Audi с автобусом в Пскове
25.07.2024, 11:360 Улицу Юбилейную в Пскове открыли для транспорта 25.07.2024, 08:501 Сиреневый бульвар стал тупиковой улицей из-за ремонта проспекта Энтузиастов 25.07.2024, 00:030 В Стругокрасненском районе водитель мопеда сбил пешехода 24.07.2024, 17:480 Пассажир пострадал в тройном ДТП в Острове из-за непропуска автомобиля при выезде на главную дорогу
24.07.2024, 15:300 В Пскове ограничат движение транспорта на время открытия фонтана 24.07.2024, 12:481 Суд признал незаконным решение заказчика отказаться от работ по ремонту дороги в Псковском районе 24.07.2024, 11:060 Участки улиц Гремячей и Аллейной в Пскове закроют для движения 25 июля 24.07.2024, 10:390 Видеосъемка с телефона не заменяет освидетельствование пьяного водителя – Верховный суд
23.07.2024, 20:500 Нетрезвых водителей Volkswagen и ВАЗ остановили на псковских дорогах 23.07.2024, 20:130 Станислав Стармолотов о ремонте дорог, подрядчиках и строительстве Северного обхода 23.07.2024, 19:320 Момент ДТП на трассе между Санкт-Петербургом и Псковом попал на видео 23.07.2024, 19:190 Один человек пострадал в ДТП на трассе между Санкт-Петербургом и Псковом. ФОТО
23.07.2024, 19:140 Водитель «Нивы» опрокинулся в Псковском районе 23.07.2024, 18:280 Hyundai с пятью пассажирами перевернулся в кювете в Псковском районе 23.07.2024, 18:100 В Пскове сбит пешеход на переходе возле ЦУМа 23.07.2024, 17:070 «Кузница»: Экватор дорожных ремонтов. ВИДЕО
23.07.2024, 16:121 Движение на площади Декабриста Пущина в Пскове ограничат до 5 августа 23.07.2024, 14:480 Третью опору моста возводят на Северном обходе Пскова 23.07.2024, 14:160 Заканчивается очередной этап ремонта платной дороги Ольша - Велиж - Усвяты - Невель 23.07.2024, 13:390 Срывов сроков по ремонту дорог в Псковской области нет — Станислав Стармолотов
23.07.2024, 13:084 Борис Елкин о демонтаже лежачего полицейского на Юбилейной: Мы не добились эффекта, которого хотели 23.07.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: экватор дорожных ремонтов 23.07.2024, 09:300 Депутат попросила разрешить многодетным бесплатно ездить по платным трассам 22.07.2024, 22:000 Почему электромобили не приживаются на дорогах России, рассказал автолюбитель
22.07.2024, 21:501 Верхний слой асфальта укладывают на Крестовском шоссе в Пскове 22.07.2024, 19:305 Частичный демонтаж лежачих полицейских на улице Юбилейной в Пскове объяснили в городской администрации 22.07.2024, 19:200 Движение на трех участках трассы Р-23 в Ленобласти введут 23 июля 22.07.2024, 18:400 Нетрезвого великолучанина за рулем Toyota остановили полицейские
22.07.2024, 18:400 «Дневной дозор»: нужно ли вводить электросамокатную полицию? 22.07.2024, 18:120 В Пскове на дамбе демонтируют «нижнюю» искусственную дорожную неровность 22.07.2024, 18:100 Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Пскова из-за съемок сериала 22.07.2024, 12:230 В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на отечественные авто
22.07.2024, 10:170 18-летний водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими на Юбилейной в Пскове. ФОТО 20.07.2024, 18:402 Минтранс обсуждает идею повышения аэронавигационных сборов 20.07.2024, 17:050 Смертельное ДТП произошло на трассе Санкт-Петербург — Псков 19.07.2024, 21:400 Онлайн-тестирование «Безопасные дороги летом» проводят в дни школьных каникул
19.07.2024, 19:400 Пешеходный мост через реку Великую в Опочке закроют на ремонт с 22 июля 19.07.2024, 19:390 Участок дороги до экотехнопарка обновили в Островском районе по нацпроекту 19.07.2024, 19:302 Исправительные работы и арест стали назначать суды в Пскове за чрезмерную тонировку автостекол 19.07.2024, 18:040 Сразу два ДТП затрудняют движение на кольцевом перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове
19.07.2024, 16:540 Движение транспорта по улице Вокзальной в Пскове ограничат до конца июля 19.07.2024, 15:351 «На пятой передаче»: Баланс между безопасностью и удобством передвижения на примере «лежачих полицейских» на Юбилейной. ВИДЕО 19.07.2024, 15:100 39 водителей СИМ привлекли к ответственности в Пскове с начала сезона 19.07.2024, 14:240 Псковичи чаще берут автокредиты на отечественные машины – ВТБ
19.07.2024, 13:552 Перекресток с круговым движением будут проектировать вблизи псковского парка «Волшебная гора» 19.07.2024, 13:292 «Выход горбатого». Пять вопросов о «лежачих полицейских» на дамбе 19.07.2024, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче» 19.07.2024, 09:500 Зарегистрировать автомобиль и проверить наличие штрафов можно онлайн
18.07.2024, 22:315 Опубликовано видео смертельной аварии в Ленобласти глазами машиниста «Ласточки» 18.07.2024, 21:550 В Пскове водитель BMW при движении на перекрестке задним ходом врезалась в другой автомобиль 18.07.2024, 19:140 Капитальный ремонт моста через реку Череха в Псковском районе ведется с опережением сроков 18.07.2024, 16:490 Участок улицы Конной в Пскове закроют для транспорта до 18 августа
18.07.2024, 16:110 Псковская область вошла в число лидеров по росту аварийности на дорогах 18.07.2024, 15:590 Великолучанину ограничили свободу за поддельное водительское удостоверение 18.07.2024, 14:520 Обновленный участок улицы Юбилейной в Пскове открыли для транспорта 18.07.2024, 14:480 «Беседка»: Безопасный летний отдых юных псковичей. ВИДЕО
18.07.2024, 14:434 Установка «лежачих полицейских» на улице Юбилейной в Пскове затрудняет движение 18.07.2024, 14:200 За полгода в Псковской области выявили 426 нарушений при перевозке детей 18.07.2024, 14:100 «Камаз», легковой автомобиль и фургон столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове 18.07.2024, 13:240 Свыше 60 ДТП с участием детей зарегистрировали за полгода на псковских дорогах
18.07.2024, 12:517 Владимир Папорт: Мы вынуждены снижать скоростной режим на улице Юбилейной 18.07.2024, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о безопасном летнем отдыхе юных псковичей 18.07.2024, 10:371 Установку искусственных неровностей начали на улице Юбилейной в Пскове 17.07.2024, 21:090 Более 15 километров дороги Толкачево – Себеж – Заситино приводят к нормативу по дорожному нацпроекту
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.