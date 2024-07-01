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Улицу Юбилейную в Пскове открыли для транспорта

Улица Юбилейная в Пскове полностью открыта для транспорта. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Через несколько дней на дорогу нанесут разметку, и работы на объекте будут завершены!» - сказал глава города.

Автобусы №22 и №16, следующие из микрорайона Овсище, курсируют по ранее действующему маршруту с заездом на улицу Кузбасской Дивизии.

Напомним, ремонт участка от улицы Коммунальной до моста имени Александра Невского ведется по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги».