Улицу Юбилейную в Пскове открыли для транспорта

Улица Юбилейная в Пскове полностью открыта для транспорта. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина
«Через несколько дней на дорогу нанесут разметку, и работы на объекте будут завершены!» - сказал глава города.
Автобусы №22 и №16, следующие из микрорайона Овсище, курсируют по ранее действующему маршруту с заездом на улицу Кузбасской Дивизии.
Напомним, ремонт участка от улицы Коммунальной до моста имени Александра Невского ведется по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги».