Перекресток с круговым движением будут проектировать вблизи псковского парка «Волшебная гора»

Перекресток с круговым движением может появиться на пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина
На пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса установили искусственные дорожные неровности.
«Участок аварийный, не проходит и месяца, чтобы здесь не случилось ДТП. В дни церковных праздников поток транспорта значительно увеличивается, а после открытия парка аттракционов "Волшебная гора" он вырастет в разы», - сказал глава города.
Неровности как способ снижения аварийности – временное решение, заверил Борис Елкин. «В перспективе будем проектировать здесь перекресток с круговым движением», - подытожил глава города.