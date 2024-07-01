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Перекресток с круговым движением будут проектировать вблизи псковского парка «Волшебная гора»

Перекресток с круговым движением может появиться на пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

На пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса установили искусственные дорожные неровности.

«Участок аварийный, не проходит и месяца, чтобы здесь не случилось ДТП. В дни церковных праздников поток транспорта значительно увеличивается, а после открытия парка аттракционов "Волшебная гора" он вырастет в разы», - сказал глава города.

Неровности как способ снижения аварийности – временное решение, заверил Борис Елкин. «В перспективе будем проектировать здесь перекресток с круговым движением», - подытожил глава города.