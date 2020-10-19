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В Пскове на три дня закрывается движение по Советскому мосту

В связи с проведением работ по замене инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с 10.00 23 октября до 6.00 26 октября временно закрывается для движения автотранспорта Советский мост и участок улицы Поземского, от улицы Труда до улицы Милицейской. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

В качестве объезда определены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.

Власти Пскова приносят извинения за доставленные неудобства, просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

Напомним, в это же время в Пскове временно закрывается движение по мосту имени 50-летия Октября и площади Героев-десантников.