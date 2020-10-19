АвтоМир / Дороги

Мост имени 50-летия Октября и площадь Героев-десантников закроют в Пскове на три дня

В связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия на площади Героев-десантников с 11.00 23 октября до 6.00 26 октября временно закрывается для движения автотранспорта мост имени 50-летия Октября и площадь Героев-десантников. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

В качестве объездов определены: Ольгинский мост и мост Александра Невского.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства, просит обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.