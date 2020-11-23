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Определен подрядчик на ремонт дороги Опочка – Красногородск

Определен подрядчик на ремонт 12-ти километров дороги Опочка – Красногородск – граница с Латвийской Республикой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, объект включен в план национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год.

По итогам торгов подрядчиком стало ООО «Автомобильные дороги Пскова». По контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» компания отремонтирует отрезок трассы протяженностью более 11,8 км в срок до 29 июля 2021 года.

Участок дороги расположен в Опочецком и Красногородском районах между деревнями Люцково и Собольцово (км 10+800 – км 22+625). Стоимость ремонта оценивается более чем в 193 млн рублей. Ведомость предусматривает комплекс подготовительных работ: расчистку полосы отвода от кустарника, валку деревьев и корчевку пней, устройство водоотводных канав, планировку откосов и дна кюветов, фрезерование существующего дорожного покрытия и другие виды работ.

В ремонт покрытия включено устройство двух слоев асфальтобетона (нижнего и верхнего) с использованием подгрунтовки и укладкой местами геосетки. Контрактом также предусмотрено восстановление укрепленной части обочины и виражей, укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью, засев бровки травой, ремонт съездов и водопропускных труб.

На автобусных остановках будет разобрано имеющееся покрытие, обустроены заездные карманы, посадочные площадки с пандусом, горизонтальную дорожную разметку выполнят из термопластика.

Дорога Опочка – Красногородск – граница с Латвийской Республикой относится к III технической категории, имеет 2 полосы движения. Ширина проезжей части составляет 7 метров, обочин – от 2 до 4 метров.

Этот контракт уже 4-й по счету со сроком реализации в 2021 году. Ранее заключены контракты на ремонт дорог Старый Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе, Заполье – Гдов в Плюсском районе и Порхов – Дно в Порховском районе. Последние два – переходящие объекты, работы на которых уже ведутся.