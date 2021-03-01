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Акция «Скорость - не главное!» прошла в Пскове

Акция «Скорость - не главное!» состоялась в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, в профилактическое мероприятие провели дорожные полицейские. К акции присоединились учащиеся лицеев №19 и №4.

Целью мероприятия было привлечение внимания общественности к проблеме высокого уровня травматизма на дорогах в результате дорожно-транспортных происшествий, причиной которых нередко становится превышение допустимой скорости.

В ходе акции дети вручали водителям брелоки в виде домиков, которые они изготовили своими руками, как символ того, что главное - не скорость, а дом, в котором тебя ждут.

УГИБДД призывает участников дорожного движения быть особо внимательными на дорогах, беречь себя и своих близких.