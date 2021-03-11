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Великолукская организация оплатила штраф за ущерб дорогам Оренбургской области

Великолукская компания заплатила штраф за ущерб автомобильным дорогам Оренбургской области, сообщает портал Луки.ру.

Суд вынес решение о возмещении вреда автомобильным дорогам Оренбургской области в результате нарушения установленных ограничений движения по дороге Оренбург — Орск в весенний и летние периоды.

Задолженность великолукской организации по оплате ущерба составляла 106 тысяч рублей. Судебные приставы применили принудительные меры к руководству организации-должника. Так, они вынесли постановление о запрете регистрационных действий с автомобилем «Volvo FH12» и прицепа к нему.

На настоящий момент всю задолженность организация оплатила в полном объеме.