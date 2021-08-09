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В Пскове могут увеличить протяженность улицы Коммунальной

В Пскове могут увеличить протяженность улицы Коммунальной от улицы Горького до Ольгинской набережной. Об этом сообщила заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова 11 августа на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

При обсуждении подготовки школ к началу нового года один из членов комиссии Юрий Бурлин обратил внимание, что частное учебное заведение «Ольгинская гимназия» перевела классы с первого по седьмой в здание, где раньше располагалась компания «ВСК». Оно находится на перекрестке улиц Коммунальной и Горького. Детей будут подвозить к этому учебному заведению.

Валентина Зубова сообщила, что вопрос по Т-образному перекрестку улиц Коммунальной и Горького рассматривали при реконструкции Ольгинской набережной. Предусматривается продолжение дороги по улице Коммунальной до строящегося здания управления судебного департамента, хотя бы в менее широком формате.

Территория находится в частной собственности. С собственником ведут переговоры, ему предложили другой участок на замену. По словам Валентины Зубовой, ситуация будет разрешаться, но переезд гимназии в здание на перекрестке стал для нее новостью.

Кроме того, начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко сообщила, что Ольгинская гимназия отказалась пустить в помещения комиссию, которая оценивает подготовку учреждений к новому учебному году.