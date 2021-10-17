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До 10 кубометров осенней листвы в день убирают на Завеличье и Запсковье. ФОТО

Сезонная очистка от мусора и опавшей листвы ежедневно производится на зеленых зонах Запсковья и Завеличья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

В компании отметили, что данный вид работ особенно важен с учетом наступления осени, когда вблизи дорог скапливается большое количество листьев. Это может стать помехой движению машин и пешеходов, а также вывести из строя ливневую канализацию и привести к подтоплениям.

На сегодняшний день сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» убрали примерно 20% от общей площади зеленых зон, находящихся в перечне муниципальных контрактов. Чище стали Рижский проспект, улицы Максима Горького, Розы Люксембург, Герцена, Школьная, Волкова, Труда и Сиреневый бульвар.

Для сбора мелких отходов и листвы на тротуарах, обочинах, зеленых зонах задействованы 4 машины дорожной службы, в каждой бригаде трудятся по 5 человек. Ежедневно они собирают порядка 5-10 кубометров мусора и листвы, которые в конце рабочей смены грузят в спецтехнику и вывозят на утилизацию.