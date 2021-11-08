Глава администрации Великих Лук проверил готовность коммунальщиков к гололеду

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев проверил готовность коммунальщиков к гололеду на улицах города. Об этом он сообщил в Instagram.
Сегодня ночью в Великих Луках прогнозируют понижение температуры до -5 градусов Цельсия. Коммунальные службы города готовы к этому. При проявлении неблагоприятных погодных условий городские службы задействуют 5 единиц техники и распределят песчано-солевую смесь по проезжей части и тротуарам, рассказал Андрей Беляев.
«Обращаю внимание автолюбителей: пришла пора зимней резины! А пешеходы должны помнить, что проще удостовериться в безопасности движения, чем экстренным торможением остановить транспорт! Берегите себя и близких!» - обратился к великолучанам глава администрации города.