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АвтоМир / Дороги

Жители улицы Герцена требуют устранить ошибки, допущенные при реконструкции улицы

29.11.2021 10:40|ПсковКомментариев: 1

Жители улицы Герцена в Пскове требуют устранить ошибки, допущенные при реконструкции перекрестка улиц Труда и Леона Поземского. Обращение на эту тему опубликовано на сайте губернатора области.

Обращение размещено от имени жителей домов по улице Герцена 8, 8А, 10, Волкова, 2 и других граждан, испытывающих неудобства после реконструкции. «Выезд с дворовых территорий, который ранее был возможен с улицы Герцена (только направо), улицы Волкова на улицу Труда (направо и налево), с улицы Школьной (по светофору направо и налево) после реконструкции и установки новых дорожных знаков стал возможен только через узкий проезд по улице Школьной. С улицы Герцена в силу одностороннего движения в начале улицы выехать к мосту и повернуть направо на кольцо теперь нет возможности, с улицы Волкова попасть на кольцо невозможно из-за бестолково установленного разделительного парапета, значит, с улицы Волкова мы можем повернуть только направо и неминуемо попадаем в теперь хроническую пробку в самом узком участке на улице Труда в направлении на Запсковье, а если нужно в центр, то сделать разворот на ближайшем перекрестке Труда/Школьная очень сложно, чтобы вернуться назад на кольцо», - говорится в обращении.

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«Остается только узкая улица Школьная, где по утрам и вечерам и даже днем пробка на всю длину улицы или на ее половину, при коротком светофоре успевают повернуть на Труда налево только три машины. Жители домов с начала улицы Герцена и Труда для выезда со своего двора вынуждены делать крюк в два квартала вдоль сквера и далее к улице Школьной, многие стали "срезать" это расстояние через внутренние дворовые территории, где бегают дети и проходят слепые граждане, - у нас район слепых. Машины утром петляют через внутренние дворовые территории улицы Волкова и там тоже застревают в пробках и блокируют выезд друг друга с парковок. А если к нам во двор приедет скорая помощь или пожарная, то выехать она сможет через лабиринт кругового движения вокруг сквера между улицами Волкова и Герцена, далее также застрянет на улице Школьной», - утверждает автор обращения.

Она задается вопросом, кто спроектировал это «чудо» дорожной инженерии, да еще на каждом выезде из внутренней дворовой территории установил по 4 видеокамеры на каждый угол. «У нас нет больше мест в городе, где видеокамеры нужнее? На пустующем участке улицы Герцена от моста до улицы Волкова более 8 камер! Но там поток автомашин от 1-4 в час, но при этом - хронический затор на участке Школьной и Волкова. Можно призвать этих авторов к ответственности и обязать устранить эту глупость?» - спросила заявитель.

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Она отметила, что десятки лет улица Герцена была двусторонней по всей длине, на выезде к мосту был установлен знак с поворотом только направо, и это, по словам псковича, было разумно (запрет поворота налево на мост) и очень удобно. «И сейчас было бы очень удобно, так как теперь на углу стоит светофор, и это свободно позволяло бы водителям выезжать на разворот на кольцо между Труда и Леона Поземского и благополучно отправляться в сторону центра. А с появлением велосипедной дорожки и парковочного кармана для туристических машин в начале улицы Герцена, в начале той части, что сделана сейчас односторонней, было бы разумно поставить знак "Стоянка запрещена" перед выездом к мосту, чтобы машины туристов пользовались парковочным карманом, а не забивали бы своими автопоездами поворот в исторической части города с моста на улицу Герцена», - говорится в обращении.

По мнению автора, можно использовать камеры более разумно, не для ловли десятка опаздывающих на работу водителей, а для антивандальных целей на детских площадках в Финском парке и на Золотой набережной. «Такое впечатление, что проектировщики кругового движения вокруг сквера на улице Волкова никогда не выезжали на место и не продумали логистику для прилегающих к Герцена и Волкова домов. Тогда они бы додумались сделать возможным выезд с Волкова сразу на кольцо, перенесли бы светофор с перекрестка Труда/Школьная на угол Труда/Волкова и убрали бы опасный нерегулируемый пешеходный переход с центрального сквера внутри кольца в сторону храма "Косьмы и Дамиана"», - продолжила горожанка.

«Для пешеходов это было бы даже более удобно, многие предпочитают именно на углу Труда/Волкова переходить дорогу к автобусной остановке или для дальнейшего пешего следования к улице Леона Поземского или в центр. Аналогично сказали бы спасибо за это и автомобилисты, которые на коротком отрезке от моста до перекрестка Труда/Школьная вынуждены останавливаться четыре раза для пропуска пешеходов, что усугубляет пробку, а могли бы останавливаться на двух светофорах - у моста на повороте к улице. Герцена и на перекрестке Труда/Волкова, а затор на углу Труда/ Школьная рассосется сам собой, если пробка на кольце будет ликвидирована», - говорится в обращении.

Она предложила грамотным специалистам проанализировать ежедневные наблюдения псковичей за движением и дорожную ситуацию в целом после внедрения этого кругового движения в районе слияния улиц Леона Поземского и Труда и вокруг сквера на улице Волкова и Герцена. «Что-то не так в этих новшествах, особенно когда из наших окон мы видим, как автобусы с трудом вписывается в поворот с Леона Поземского на кольцо и застревают в пробке перед поворотом на улице Волкова, как скорые с сиренами пытаются втиснуться в повороты и тоже застревают в пробках. У проектировщика и подрядчика есть гарантийные обязательства, они обязаны устранить свои ошибки. После реконструкции не должно быть хуже, чем было! Можно инициировать проверку результатов таких работ и потребовать устранить ошибки, о чем жители Запсковья убедительно просят наших руководителей исполнительной власти», - написала псковичка.

Она также добавила, что в скором времени предстоят ремонты двух мостов, и дорожная ситуация будет еще более напряженной в течение продолжительного времени. «Поэтому важно хотя бы часть проблем решить сейчас, тем более, что это требует всего лишь минимальных действий для переустановки дорожных знаков и светофоров по хорошо продуманной грамотными специалистами схеме», - говорится в заключительной части обращения.

Теги: #реконструкция Поземского #улица Герцена #одностороннее движение
Источник: Псковская Лента Новостей
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