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АвтоМир / Дороги

700 млн рублей требуется на содержание улично-дорожной сети Пскова

01.12.2021 17:06|ПсковКомментариев: 0

700 млн рублей требуется на содержание улично-дорожной сети Пскова. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин на встрече с журналистами сегодня, 1 декабря.

«Ежегодно на содержание города тратим порядка 300 млн рублей, а реальная потребность — 700 млн рублей, — отметил он. — Понимаем, что таких цифр в ближайшее время не добьемся. Но объем денежных средств хотелось бы увеличить, будем стараться».

Между тем подрядные организации ежегодно обновляют технику и наращивают ее количество, добавил Борис Елкин.

Теги: #администрация Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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