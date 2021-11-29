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700 млн рублей требуется на содержание улично-дорожной сети Пскова

700 млн рублей требуется на содержание улично-дорожной сети Пскова. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин на встрече с журналистами сегодня, 1 декабря.

«Ежегодно на содержание города тратим порядка 300 млн рублей, а реальная потребность — 700 млн рублей, — отметил он. — Понимаем, что таких цифр в ближайшее время не добьемся. Но объем денежных средств хотелось бы увеличить, будем стараться».

Между тем подрядные организации ежегодно обновляют технику и наращивают ее количество, добавил Борис Елкин.