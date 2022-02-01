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В Пскове обсудили предстоящий ремонт улицы Яна Фабрициуса

В администрации города Пскова состоялась встреча с предпринимателями, чьи интересы затрагивает предстоящий капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые располагаются в домах №№7 - 11 на улице Яна Фабрициуса. Всего в зону ремонта попадают около 20 бизнес-точек. В обсуждении приняли участие заместитель главы администрации города Пскова Павел Волков, специалисты управления городского хозяйства, отдела потребительского рынка и услуг, подрядной организации.

Главный вопрос встречи – необходимость приостановить работу бизнеса на период замены инженерных сетей на объекте капремонта из-за того, что доступа в здания со стороны проезжей части не будет. Обычно масштабные работы по замене трубопроводов проводятся в течение полугода. Однако подрядчик по договоренности с администрацией обязался выполнить задачу в минимально возможные сроки – за 1,5-2 месяца.

Предпринимателям предоставили возможность влиять на процесс производства работ, а именно выбрать подходящий период. Кроме того, прорабатывается вопрос поэтапного проведения работ.

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Как отметил по итогам встречи Павел Волков, большинство представителей бизнеса отнеслись к озвученной проблеме с пониманием, некоторые предприниматели выразили обеспокоенность. Для детальной проработки вопроса и планирования предстоящих работ будет проведена еще одна встреча с участием заказчика и подрядчика.

Напомним, капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» стартует во вторник, 8 февраля. Движение транспорта по участку дороги между улицами Металлистов и Вокзальной закроют до 31 декабря этого года.