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АвтоМир / Дороги

Читатели ПЛН выбрали направление одностороннего движения на улице Свердлова

11.02.2022 11:19|ПсковКомментариев: 0

На сайте Псковской Ленты Новостей завершился опрос на тему «В каком направлении должно действовать одностороннее движение на улице Свердлова в Пскове?». В голосовании приняли участие 273 человека. Опрос проводился с 19 января по 11 февраля среди читателей сайта.

79,49% выбрали вариант «от Комиссаровского переулка до улицы Карла Маркса». Еще 20,51% проголосовали за вариант «от улицы Карла Маркса до Комиссаровского переулка».

Добавим, второй опрос на тему «Стоит ли сделать одностороннее движение на Свердлова?» проводился в группе Псковской Ленты Новостей В Контакте. В нем приняли участие 325 человек

44% (143 голосовавших) ответили, что давно пора это сделать. «Наверное, детям так будет безопаснее», - согласились 17,23% респондентов (56 голосов). 21,85% (71 голос) сказали категорическое нет, отметив, что и так нигде не проехать нормально. «Зачем? Нет!» - так ответили еще 12,62% опрошенных (41 голос).

Вариант «Свое мнение в комментариях» выбрали 4,31 % (14 голосов). Пользователи пишут, что «вместо того, чтобы думать об улучшении дорожной инфраструктуры» власти идут по пути наименьшего сопротивления, что одностороннее движение нужно с точки зрения безопасности, но затруднит выезд.

«Это получается въезд с Октябрьского, а выезд на Карла Маркса. На Карла Маркса и так сейчас проблема выехать. Лучше сделать въезд с Карла Маркса, а выезд через Комиссаровский переулок на Гоголя», - предложил один из комментаторов.

Напомним, 16 декабря 2021 года комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Пскова согласилась с предложением о введении одностороннего движения на участке улицы Свердлова от Комиссаровского переулка до улицы Карла Маркса, напротив школы №2. Мнения членов комиссии о направлении разрешенного движения разделились.

Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт предложил узнать мнение горожан по данному вопросу и провести опрос на сайте или в соцсетях Псковской Ленты Новостей.

Теги: #комиссия по безопасности дорожного движения #одностороннее движение #улица Свердлова
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 19 человек
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