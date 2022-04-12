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Компанию «Алтын» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва поставки дорожных знаков

Суд признал законным решение управления Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области включить в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Алтын». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

С заявлениями о включении в РНП двух подрядчиков в связи с расторжением с ними контрактов в одностороннем порядке в антимонопольную служба обратился «Псковавтодор». ООО «Алтын» выиграло торги на поставку дорожных знаков на сумму более 11 миллионов рублей, однако в положенный срок услугу компания не оказала. Исполнитель объяснил срыв сроков необходимостью покупки нового оборудования, поскольку старое вышло из строя. Кроме того, часть дорожных знаков была изготовлена не в соответствии с требованиями, на их переделку также требовалось время. Общество обжаловало решение антимонопольщиков, но суд встал на сторону УФАС.

Кроме того, суд поддержал решение не включать в этот список ООО «Негосударственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий в строительстве». Этот подрядчик выиграл торги на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий для реконструкции псковского аэропорта. Начальная максимальная цена контракта составляла более 24 миллионов рублей.

В связи с нарушением сроков выполнения работ «Псковавтодор» принял решение об одностороннем расторжении контракта и также направил заявку на включение организации в реестр недобросовестных поставщиков.