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Мост через реку Толбица реконструируют в Псковском районе

Мост через реку Толбица реконструируют на автодороге Малая Толбица – Большая Толбица (км 2+320) в Псковском районе. Как сообщается в документах на сайте закупок, начальная цена контракта составила 164 млн 345 тысяч рублей.

Длина участка реконструкции - 170 метров, искусственного сооружения - 44,20 м. После реконструкции на мосту будут тротуары 2х1,5 м, металлическое барьерное ограждение

Окончание работ - 30 ноября 2023 года.

Также объявлен конкурс на проведение капитального ремонта моста через канаву на км 25+050 автомобильной дороги Малая Толбица - Гверздонь - Мельницы в Псковском районе (начальная цена - 56 млн 906 тысяч рублей) и моста через реку Чернея на км 27+000 автомобильной дороги Толкачево - Себеж - Заситино в Себежском районе (начальная цена - 127 млн 522 тысячи 166 рублей).