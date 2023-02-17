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В Островском районе определили приоритеты в расчистке дорог от снега

Теме расчистки дорог после обильного снегопада посвятили совещание в администрации Островского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Фото: администрация Островского района

«В выходные вся имеющаяся техника была выведена на ликвидацию последствий стихии. Однако осадки шли практически беспрестанно, поэтому одномоментно расчистить снег не удавалось. На сегодняшний день первостепенная задача - подвоз детей до образовательных учреждений. Этот процесс прошел без сбоев, дети доставлены в школы и садики», – отметил Дмитрий Быстров.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, чтобы были своевременно расчищены контейнерные площадки и подъезды к ним для бесперебойного вывоза ТКО.

Также глава района обозначил приоритеты в работе коммунальщиков: уборка магистральных дорог — в первую очередь, расчистка остановочных комплексов, территорий социальных учреждений и подъездов к ним.

«Прошу островичей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, вызванной обильными снегопадами. Все службы выведены на ликвидацию последствий. Специалисты стараются выполнить работу как можно скорее», – добавил он.