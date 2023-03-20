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«Ни пройти, ни проехать»: состояние дороги в пригороде возмутило великолучан

Состояние дороги на улице Продольной в деревне Кулёво под Великими Луками возмутило местных жителей. Снимки они разместили в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Ни пройти, ни проехать», - написал автор фотографий.

В комментариях мужчина прикрепил фотографию этого участка дороги, сделанную два года назад. По его наблюдениям, ситуация с тех пор не изменилась.

Фото: Александр Ерофеев / «Подслушано Великие Луки»

«Каждый год одно и то же, никаких изменений, просто жесть», - оценила ситуацию еще одна подписчица группы.