«Ни пройти, ни проехать»: состояние дороги в пригороде возмутило великолучан

Состояние дороги на улице Продольной в деревне Кулёво под Великими Луками возмутило местных жителей. Снимки они разместили в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»
«Ни пройти, ни проехать», - написал автор фотографий.
В комментариях мужчина прикрепил фотографию этого участка дороги, сделанную два года назад. По его наблюдениям, ситуация с тех пор не изменилась.
Фото: Александр Ерофеев / «Подслушано Великие Луки»
«Каждый год одно и то же, никаких изменений, просто жесть», - оценила ситуацию еще одна подписчица группы.