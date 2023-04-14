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Ремонт улицы Индустриальной в Пскове завершат с опережением сроков

Ремонт участка улицы Индустриальной в Пскове завершат через два месяца, с опережением сроков. Об этом в ходе контрольного выезда на объект губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сообщил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, куратор федерального партийного проекта «Безопасные дороги» в Псковской области Владимир Кузь, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Объект должен быть завершён до мая 2024 года. В прошлом году было выполнено фрезерование, уложен выравнивающий слой асфальта, потому что дорога здесь была в ужасном состоянии. Сейчас на объекте работают две бригады, готовят тротуары, через 1,5-2 месяца с объекта уйдём, закончим его гораздо раньше обозначенных сроков», - сообщил Владимир Кузь.

Глава города Пскова Борис Елкин сообщил, что сюда запускается автобусное сообщение. «Здесь большой участок частного сектора. Делаем уличное освещение, также за пару месяцев и автобусные остановки. Продлим сюда маршрут автобуса №3», - сказал Борис Елкин.

«То есть через два месяца все основные работы будут выполнены», - резюмировал Михаил Ведерников.

«Перекрывать проезжую часть не будем, будем регулировать движение для укладки слоя асфальта», - добавил Владимир Кузь.

В настоящее время на объекте выполняются следующие виды работ:

мероприятия по срезке обочин;

установка бортовых камней.

Устройство выравнивающего слоя выполнено на 100%. Рисков нарушения исполнения работ по контракту нет.

Также на улице появятся два пешеходных перехода.

Срок завершения работ по контракту – 24 мая 2024 года. В рамках данного контракта будут выполнены следующие виды работ:

устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части;

устройство тротуаров;

мероприятия по замене люков колодцев;

мероприятия по укреплению обочин;

мероприятия по нанесение дорожной разметки.

Ранее глава города Пскова Борис Елкин поручил управлению городского хозяйства ускорить ремонт самых разбитых дорог.