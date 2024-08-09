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На участке трассы Петербург – Псков в Ленобласти введут реверсивное движение на два месяца

В Гатчинском районе Ленинградской области на федеральной трассе Р-23 Петербург – Псков организуют реверсивное движение на участке с 67-го по 69-й километр между деревнями Новое Колено и Старое Поддубье, сообщает пресс-служба управления дорогами «Северо-Запад».

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Реверсивное движение со светофорным регулированием введут с 26 августа по 1 ноября. Скорость на участке ограничат до 40 километров в час.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, это связано с работами по устройству двух технологических примыканий, пишет «Петербургский дневник».

Учреждение приносит извинения за временные неудобства и просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.