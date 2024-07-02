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В МВД рассказали, сколько человек получили водительские права в 2024 году

Почти 1,4 миллиона человек не смогли сдать практический экзамен на получение водительских прав в России с 1 января по 22 августа, рассказали в пресс-центре МВД РФ.

«За период с 1 января 2024 года по 22 августа 2024 года всего проведено 2 268 177 практических экзаменов на право управления транспортными средствами, из них на 1 388 377 получена оценка "Не сдал"», - сказали в ведомстве.

В России с 1 апреля изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Среди нововведений - теперь кандидату можно будет набрать семь штрафных баллов вместо пяти, пишет РИА Новости. Срок пересдачи экзамена на получение водительского удостоверения увеличился для тех, кто не сдал его три и более раз: теперь пересдать можно будет только спустя полгода, но не позже, чем через девять месяцев.