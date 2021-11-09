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В Пскове решили не повышать стоимость проезда в автобусах

В Пскове решили не повышать стоимость проезда в автобусах городского и пригородного направлений. Об этом сообщила руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец в беседе с корреспондентом «МК в Пскове».

Представители «Псковпассажиравтотранса» предоставили в региональный комитет по тарифам и энергетике документы, в которых было представлено обоснование для повышения цен. В частности, были указаны расходы на пассажирские перевозки.

«С их слов, учитывая их расходы на пассажирские перевозки, тариф нужно поднимать на 38%, а не на 25%, о которых они говорили ранее. Но мы к этому заседанию хорошо подготовились. В итоге установили следующее: у области до сих пор не разработана методика установления тарифов для пассажирских перевозок. То есть, они практически вообще не имеют права что-то пересматривать в отношении стоимость проезда. Также при формировании затрат они не учли, что транспорт у предприятия теперь практически новый, автопарк был обновлен, а они посчитали затраты, как на старые автобусы», - рассказала руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец.

Кроме того, региональное УФАС обратило внимание комитета на переход предприятия с бензина на газ, что снижает затраты на топливо.

«В конце концов, мы заявили, что категорически против повышения. Сначала с нами не согласились, сделали перерыв, чтобы подумать, а потом все же решили не поднимать тариф», - уточнила Ольга Милонаец.