В Пскове решили не повышать стоимость проезда в автобусах городского и пригородного направлений. Об этом сообщила руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец в беседе с корреспондентом «МК в Пскове».
Представители «Псковпассажиравтотранса» предоставили в региональный комитет по тарифам и энергетике документы, в которых было представлено обоснование для повышения цен. В частности, были указаны расходы на пассажирские перевозки.
Кроме того, региональное УФАС обратило внимание комитета на переход предприятия с бензина на газ, что снижает затраты на топливо.
«В конце концов, мы заявили, что категорически против повышения. Сначала с нами не согласились, сделали перерыв, чтобы подумать, а потом все же решили не поднимать тариф», - уточнила Ольга Милонаец.