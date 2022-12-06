Стоимость проезда в автобусах вырастет в Пскове с 17 декабря

Стоимость перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Пскове изменится с 17 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».
Стоимость одной поездки при оплате:
- за наличный расчет - 36 рублей;
- банковской картой или мобильным телефоном - 36 рублей.
Транспортной картой в зависимости от количества поездок в течение календарного месяца:
- за 1-10 поездку - 34 рубля;
- за 11-20 поездку - 33 рубля 50 копеек;
- за 21-30 поездку - 33 рубля;
- за 31-40 поездку - 32 рубля 50 копеек;
- за 41 поездку и выше - 32 рубля.
Также с 25 декабря установится следующая стоимость месячного проездного билета для проезда в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения:
- для граждан - в размере 1500 рублей;
- для учащихся - в размере 1000 рублей;
- для студентов - в размере 1100 рублей;
- для предприятий и организаций - в размере 2600 рублей.
Также с 25 декабря установится следующая стоимость месячного абонемента для проезда в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения обслуживаемых ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»:
- единая транспортная карта (не более 100 поездок в месяц) – в размере 1500 рублей;
- единая транспортная карта (количество поездок в месяц не ограничено)–в размере 2600 рублей;
- транспортная карта школьника (не более 100 поездок в месяц)– в размере 1000 рублей;
- транспортная карта студента (не более 100 поездок в месяц)– в размере 1100 рублей.
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?