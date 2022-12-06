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Стоимость проезда в автобусах вырастет в Пскове с 17 декабря

Стоимость перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Пскове изменится с 17 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

Стоимость одной поездки при оплате:

за наличный расчет - 36 рублей;

банковской картой или мобильным телефоном - 36 рублей.

Транспортной картой в зависимости от количества поездок в течение календарного месяца:

за 1-10 поездку - 34 рубля;

за 11-20 поездку - 33 рубля 50 копеек;

за 21-30 поездку - 33 рубля;

за 31-40 поездку - 32 рубля 50 копеек;

за 41 поездку и выше - 32 рубля.

Также с 25 декабря установится следующая стоимость месячного проездного билета для проезда в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения:

для граждан - в размере 1500 рублей;

для учащихся - в размере 1000 рублей;

для студентов - в размере 1100 рублей;

для предприятий и организаций - в размере 2600 рублей.

Также с 25 декабря установится следующая стоимость месячного абонемента для проезда в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения обслуживаемых ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»:

единая транспортная карта (не более 100 поездок в месяц) – в размере 1500 рублей;

единая транспортная карта (количество поездок в месяц не ограничено)–в размере 2600 рублей;

транспортная карта школьника (не более 100 поездок в месяц)– в размере 1000 рублей;

транспортная карта студента (не более 100 поездок в месяц)– в размере 1100 рублей.