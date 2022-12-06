←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Общественный транспорт 06.12.2022 12:010 Стоимость проезда в автобусах вырастет в Пскове с 17 декабря 06.12.2022 12:010 Стоимость проезда в автобусах вырастет в Пскове с 17 декабря 05.12.2022 15:310 Владимир Кузь: Повышение тарифа на проезд поддержит «Псковпассажиравтотранс» на плаву 02.12.2022 19:4021 В Пскове подорожает проезд в автобусах 01.12.2022 15:010 Автобусные остановки установили на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 17.11.2022 16:110 Три автобусных маршрута отменили в Дедовичах из-за нехватки водителей
 
 
 
 
 
АвтоМир / Общественный транспорт

Стоимость проезда в автобусах вырастет в Пскове с 17 декабря

06.12.2022 12:01|ПсковКомментариев: 0

Стоимость перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Пскове изменится с 17 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

Стоимость одной поездки при оплате:

  • за наличный расчет - 36 рублей;
  • банковской картой или мобильным телефоном - 36 рублей.

Транспортной картой в зависимости от количества поездок в течение календарного месяца:

  • за 1-10 поездку - 34 рубля;
  • за 11-20 поездку - 33 рубля 50 копеек;
  • за 21-30 поездку - 33 рубля;
  • за 31-40 поездку - 32 рубля 50 копеек;
  • за 41 поездку и выше - 32 рубля.

Также с 25 декабря установится следующая стоимость месячного проездного билета для проезда в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения:

  • для граждан - в размере 1500 рублей;
  • для учащихся - в размере 1000 рублей;
  • для студентов - в размере 1100 рублей;
  • для предприятий и организаций - в размере 2600 рублей.

Также с 25 декабря установится следующая стоимость месячного абонемента для проезда в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения обслуживаемых ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»:

  • единая транспортная карта (не более 100 поездок в месяц) – в размере 1500 рублей;
  • единая транспортная карта (количество поездок в месяц не ограничено)–в размере 2600 рублей;
  • транспортная карта школьника (не более 100 поездок в месяц)– в размере 1000 рублей;
  • транспортная карта студента (не более 100 поездок в месяц)– в размере 1100 рублей.
Теги: #Псковпассажиравтотранс
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 4401 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
06.12.2022, 12:010 Стоимость проезда в автобусах вырастет в Пскове с 17 декабря 06.12.2022, 11:240 В Пскове продолжается подготовка к асфальтированию подъездов к Троицкому мосту 06.12.2022, 11:113 Движение велосипедистов могут ограничить на мосту в Финском парке Пскова 06.12.2022, 11:080 Фотофакт: Остановочный павильон решил прилечь
06.12.2022, 10:125 Интерактив: Зеленый светофор - дорога в рай 05.12.2022, 17:580 Российские сервисы такси и каршеринга переходят на автомобили из Китая 05.12.2022, 15:530 «Псковавтодор» получил партию новой уборочной и грузовой техники 05.12.2022, 15:310 Владимир Кузь: Повышение тарифа на проезд поддержит «Псковпассажиравтотранс» на плаву
05.12.2022, 15:000 Тему зимнего содержания дорог обсудили в администрации Пушкиногорского района 05.12.2022, 14:450 «ГорДозор»: Как обезопасить пешеходов? ВИДЕО 05.12.2022, 13:290 Два автомобиля столкнулись на улице Коммунальной в Пскове 05.12.2022, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»
05.12.2022, 09:264 Автомобиль и автобус столкнулись на Четырёх углах в Пскове 04.12.2022, 20:410 «АвтоВАЗ» приостановил проект новой LADA Niva в 2022 году из-за санкций 04.12.2022, 19:250 Видео с места аварии в Плюсском районе опубликовали в соцсетях 04.12.2022, 16:010 Водитель совершил наезд на пешехода в Великих Луках
04.12.2022, 15:210 Три автомобиля попали в аварию в Плюсском районе 04.12.2022, 14:424 «СитиИнвестГрупп» смонтировала видеоролик об уборке снега в Пскове 04.12.2022, 12:222 320 кубометров снега вывезли ночью из Великих Лук 03.12.2022, 21:205 Машина провалилась под лёд в Печорском районе. ФОТО
03.12.2022, 19:420 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Индустриальной и Ипподромной в Пскове 03.12.2022, 09:102 Проекционный пешеходный переход появился в Пскове 02.12.2022, 19:4021 В Пскове подорожает проезд в автобусах 02.12.2022, 16:130 Микроавтобус протаранил автомобиль на парковке под Псковом. ВИДЕО
02.12.2022, 15:450 Движение по одной полосе закроют на улице Коммунальной в Пскове 02.12.2022, 15:050 Денис Иванов рассказал о ремонте дорог и междворовых проездов на Запсковье в 2022 году 02.12.2022, 14:350 Владимир Кузь об укладке асфальта на Троицком мосту 02.12.2022, 14:200 Два автомобиля столкнулись на Запсковье
02.12.2022, 10:570 Разбитый ВАЗ бросили на трассе под Псковом 02.12.2022, 09:460 Два автомобиля столкнулись при въезде на площадь Героев-десантников в Пскове 01.12.2022, 16:330 Более 9 км автодороги ввели в эксплуатацию в Дновском районе 01.12.2022, 15:440 Женщина пострадала в результате съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе
01.12.2022, 15:010 Автобусные остановки установили на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 01.12.2022, 11:310 Более 13,5 тысяч псковских школьников приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» 01.12.2022, 11:180 Ребёнок пострадал в результате устроенного пьяным водителем ДТП в Палкинском районе 01.12.2022, 10:360 Допустившему опрокидывание автобуса с детьми водителю назначили штраф в Стругокрасненском районе
01.12.2022, 10:280 Разворот в неположенном месте привел к ДТП с пострадавшими в Пскове. ФОТО 01.12.2022, 09:540 Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей на улице Поземского в Пскове. ФОТО 01.12.2022, 06:580 Законопроект о штрафах для шумных водителей внесли в Госдуму 30.11.2022, 18:310 Фура заблокировала трассу Р-23 в Пустошкинском районе
30.11.2022, 17:412 Поехали постоим? 30.11.2022, 16:061 Подъезды к Троицкому мосту в Пскове планируют заасфальтировать 9 декабря 30.11.2022, 15:112 Правительство направит в Псковскую область 800 млн рублей на ремонт и строительство дорог 30.11.2022, 14:270 Более 30 человек погибли в ДТП на федеральных трассах в Псковской области в 2022 году
30.11.2022, 11:270 Движение автомобилей ограничат в Великих Луках из-за прокладки газопровода 30.11.2022, 11:111 25 единиц специализированной техники устраняют последствия снегопада в Пскове 30.11.2022, 09:560 Автомобиль сбил великолучанку на пешеходном переходе 30.11.2022, 08:360 Два автомобиля столкнулись на Запсковье
30.11.2022, 07:170 Какие лекарства нельзя принимать за рулем, объяснили эксперты 29.11.2022, 18:380 Очевидцев ДТП 2018 года ищет полиция в Стругокрасненском районе 29.11.2022, 17:000 Станислав Стармолотов о реализации дорожного нацпроекта и об обеспечении транспортной доступности населения 29.11.2022, 11:051 Сбер назвал псковичам способ оплатить штраф ГИБДД с минимальной комиссией
29.11.2022, 09:480 Спрос на водителей продолжает расти в Псковской области 29.11.2022, 09:370 Два автомобиля Mercedes и «ГАЗель» горели в Псковской области 29.11.2022, 09:090 Женщина пострадала в результате наезда автомобиля в Себеже 28.11.2022, 18:500 Двое нетрезвых водителей снова попались полицейским в Пскове и Великих Луках
28.11.2022, 17:200 Ремонт автодороги Старый Изборск - Палкино - Остров продолжат в 2023 году 28.11.2022, 16:330 Победителей конкурса рисунков «Безопасные дороги глазами ребёнка» наградили в Пскове 28.11.2022, 16:080 Свыше 20 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю 28.11.2022, 15:140 «Псковавтотранс» принял участие в благотворительном сборе макулатуры
28.11.2022, 15:130 Дорогу Солоново – Хотицы перекроют в Псковском районе 29 ноября 28.11.2022, 14:280 «ГорДозор»: Испытание снегопадом. ВИДЕО 28.11.2022, 14:260 ГАЗель сгорела на улице Советской в Пскове 28.11.2022, 13:430 Свидетелей ДТП с пострадавшим ребёнком разыскивают в Пушкиногорском районе
28.11.2022, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» 28.11.2022, 09:440 В Пскове ищут подрядчика для ремонта улицы Николая Васильева почти за 170 млн рублей 28.11.2022, 09:220 Опубликованы фотографии с места дорожной аварии в Плюсском районе 28.11.2022, 09:150 Псковская область заняла 77 место в рейтинге регионов по доступности дизельного топлива
27.11.2022, 16:390 Водитель Renault вылетел в кювет на автомобиле при попытке обгона в Плюсском районе 26.11.2022, 20:050 «КамАЗ» начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 в феврале 25.11.2022, 21:550 Возобновлено движение по мосту через Судовицкий канал в Новоржевском районе 25.11.2022, 17:460 Более шести километров дорог ввели в эксплуатацию после ремонта в Дедовичах
25.11.2022, 14:102 В Пскове затопило оживлённый перекрёсток. ВИДЕО 25.11.2022, 12:530 Справедливороссы усомнились в эффективности ОСАГО 25.11.2022, 09:220 Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе 25.11.2022, 09:000 Юрист объяснила, когда за перевозку елки могут оштрафовать
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.