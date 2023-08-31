АвтоМир / Общественный транспорт

Александр Котов о модернизации общественного транспорта: Пассажирские перевозки станут комфортными, безопасными и надёжными

Предстоящую модернизацию общественного транспорта прокомментировал председатель регионального парламента Александр Котов.

«Губернатору удалось решить вопрос о выделении денежных средств на обновление автобусного парка наших пассажирских автотранспортных предприятий, и в ближайшее время в Псковскую область поступят новые автобусы для внутримуниципальных, межмуниципальных и междугородних перевозок», - рассказал Александр Котов.

Спикер уточнил, что помимо обновления подвижного состава, задействованного на регулярных пассажирских маршрутах, в область поступят 12 туристических автобусов: «Это тоже очень важно для нашего региона. Помимо туристских целей, эти автобусы могут быть задействованы для организации праздничных, официальных и деловых мероприятий. До настоящего времени такой возможности у нас не было, и регион тратил денежные средства на заказ таких автобусов со стороны, что было недёшево».

Александр Котов также обратил внимание на аспект, связанный с экологическими требованиями – новые автобусы будут иметь высокий класс экологической безопасности.

«Конечно, пришло время обновлять устаревшие автобусы, которые имеют достаточно большой срок эксплуатации. Это позволит снизить расходы автотранспортных предприятий, повысить эффективность их работы, а самое главное, сделать пассажирские перевозки комфортными, безопасными и надёжными», - отметил Александр Котов.

Ранее губернатор Михаил Ведерников заявил, что в этом году 570 млн рублей направят на закупку нового общественного транспорта в регионе. Автобусы, как отмечалось, будут справедливо распределены по районам.