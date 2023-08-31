Александр Котов о модернизации общественного транспорта: Пассажирские перевозки станут комфортными, безопасными и надёжными

Предстоящую модернизацию общественного транспорта прокомментировал председатель регионального парламента Александр Котов.
Спикер уточнил, что помимо обновления подвижного состава, задействованного на регулярных пассажирских маршрутах, в область поступят 12 туристических автобусов: «Это тоже очень важно для нашего региона. Помимо туристских целей, эти автобусы могут быть задействованы для организации праздничных, официальных и деловых мероприятий. До настоящего времени такой возможности у нас не было, и регион тратил денежные средства на заказ таких автобусов со стороны, что было недёшево».
Ранее губернатор Михаил Ведерников заявил, что в этом году 570 млн рублей направят на закупку нового общественного транспорта в регионе. Автобусы, как отмечалось, будут справедливо распределены по районам.