АвтоМир / Общественный транспорт

Многие автобусы «Псковпассажиравтотранса» вышли из строя из-за морозов

Многие автобусы государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» вышли из строя в период сильных морозов. Об этом сообщил представитель предприятия, отвечая на вопрос в комментариях на странице губернатора Михаила Ведерникова.

В комментариях на странице главы региона местная жительница рассказала, что в Пскове автобусы №№30, 25, 22 приходится подолгу ждать.

«Сегодня прождала 40 минут в надежде, что придёт по расписанию не один, так другой. В результате ехала с пересадкой. А на морозе ждать не очень хорошо. Зачем пишут расписание, если оно не соблюдается? И это не только сегодня. Очень часто не дождаться автобуса. Кондуктор с 11 маршрута объяснила, что кто-то не закрыл двери в ангар, и все автобусы замёрзли. Но за день неужели не отогрели?» - поинтересовалась псковичка.

В «Псковпассажиравтотрансе» в ответ пояснили, что в праздничные дни движение городского транспорта осуществлялось по расписанию выходного дня, при этом в связи с резким наступлением холодов многие автобусы вышли из строя.

«К сожалению, в связи с выходом из строя автобусов, обеспечивающих указанные маршруты, мы не могли эффективно воздействовать на ситуацию с возрастающим интервалом движения. Приносим извинения за доставленные неудобства», - добавили на предприятии.