Станислав Стармолотов разъяснил псковичам действие скидки для проезда в общественном транспорте

Разъяснение по действию скидки для проезда в общественном транспорте Пскова опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.
Станислав Стармолотов уточнил: чтобы проехать по сниженной стоимости, нужно расплатиться за проезд любой загруженной в смартфон на базе Android банковской картой «Мир». При этом телефон должен поддерживать функцию NFC.
В акции участвуют карты «Мир» любого банка. Главное условие – оплата телефоном. По пластиковым картам «Мир» скидка не предоставляется.