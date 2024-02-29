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Станислав Стармолотов разъяснил псковичам действие скидки для проезда в общественном транспорте

Разъяснение по действию скидки для проезда в общественном транспорте Пскова опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

«С картой "Мир" ежедневные поездки псковичей могут быть еще выгоднее. Действительно, с 1 марта каждая поездка в общественном транспорте для псковичей может стать дешевле на 7 рублей. Акция от российской платежной системы носит временный характер. Предложение будет действовать четыре месяца – до 30 июня 2024 года. Обращаю внимание пассажиров, что данная акция - это не изменение цены за проезд в общественном транспорте Псковской области, а выгодное предложение для держателей банковской карты "Мир"», - объяснил он.

Станислав Стармолотов уточнил: чтобы проехать по сниженной стоимости, нужно расплатиться за проезд любой загруженной в смартфон на базе Android банковской картой «Мир». При этом телефон должен поддерживать функцию NFC.

В акции участвуют карты «Мир» любого банка. Главное условие – оплата телефоном. По пластиковым картам «Мир» скидка не предоставляется.