АвтоМир / Официально

Псковская область присоединится к Европейской неделе мобильности и Всемирному дню без автомобиля

Псковская область станет участником Европейской недели мобильности, которая пройдет с 16 по 22 сентября и завершится Всемирным днем без автомобиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Европейская неделя мобильности каждый год посвящается темам, связанным с привлечением внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта, и предполагает проведение акций, опросов, вело-парадов, конференций и мероприятий с участием различных возрастных групп населения, направленных на популяризацию городского пассажирского транспорта общего пользования, немоторизированных транспортных средств, пешеходных прогулок, здорового образа жизни и сохранение экологии муниципальных образований.

Организатором Европейской недели мобильности при содействии Генеральной дирекции Европейской комиссии по вопросам мобильности и транспорта выступает Ассоциация «Европейская неделя мобильности» (The European Mobility Week Campaign).

Тема 2019 года посвящена безопасным пешим и велосипедным прогулкам (Safe walking and cycling) с акцентом на активное развитие пешеходного движения в городской среде.

Заявленная тема подчеркивает необходимость стимулирования пешеходных и велосипедных передвижений по городу без ущерба безопасности через осуществление постоянных мер, предпринимаемых руководителями муниципалитетов. Это обустройство существующих и строительство новых пешеходных зон, в том числе с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями, модальная интеграция пешеходных зон с общественным транспортом и велосипедной инфраструктурой для возможного комбинирования велосипедных и пешеходных прогулок, информирование населения о преимуществе передвижения пешком, проведение мониторинга интенсивности использования тротуарной сети, повышение качества обслуживания пешеходной инфраструктуры.

Девизом 2019 года стал призыв «Иди с нами!» (Walk with us!).

Ежегодно в мероприятиях, посвященных Европейской неделе мобильности участвуют более 50 стран мира. В 2019 году Россия примет участие в Европейской неделе мобильности в седьмой раз.

С 2018 года в качестве официального национального координатора Европейской недели мобильности от Российской Федерации выступает Агентство автомобильного транспорта (Росавтотранс).