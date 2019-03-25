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Псковских солдат-срочников хотят освободить от уплаты транспортного налога

В закон Псковской области «О налоговых льготах на 2019 год» предлагается внести изменения, которые освободят жителей региона, проходящих срочную военную службу, от уплаты транспортного налога. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 30 октября, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Автором законопроекта выступили депутаты Псковского областного Собрания от фракции ЛДПР: Антон Минаков, Сергей Литвиненко и Юрий Павлинов.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что он предоставит льготу гражданам, «исполняющим конституционный долг по защите Отечества путем добровольного поступления на военную службу». Указанная льгота предоставляется только на время прохождения срочной военной службы, поскольку в указанный период граждане не могут использовать принадлежащее им на праве собственности автомобильные средства.

В рамках заседания парламентского социального комитета депутаты поддержали законопроект, но окончательное решение будет принято завтра, 31 октября, на очередном заседании Псковского областного Собрания.