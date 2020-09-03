АвтоМир / Официально

Пониженная скорость, безопасная дистанция, запас времени - рекомендации ГИБДД псковичам

ГИБДД УМВД России по городу Пскову предупреждает автолюбителей о том, что в связи с изменениями погодных условий необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и подготовить транспортные средства к эксплуатации в зимних условиях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, уже сегодня заморозки в ночное время и туманы в утренние часы дают о себе знать, осложняя жизнь автомобилистов.

Ухудшается видимость на дорогах, транспортные средства становятся менее послушными, при таких обстоятельствах риск попасть в дорожно-транспортное происшествие существенно возрастает. В утренние часы наблюдаются гололедные явления.

В межсезонье очень опасен гололед в утренние часы, в первую очередь, он проявляется на эстакадах и мостах, так как они продуваются ветрами и промерзают гораздо быстрее, отметили в ведомстве.

ГИБДД Пскова рекомендует водителям выбирать оптимальный скоростной режим (лучше двигаться на пониженной скорости), увеличивать дистанцию до идущего впереди транспортного средства, соблюдать правила безопасности при совершении маневров. «Отправляясь в путь, постарайтесь иметь запас времени, чтобы не торопиться в дороге», - посоветовали автомобилистам.