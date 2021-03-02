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В Пскове будет работать еще один автомобиль с системой «Паркон»

Губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову показали новый автомобиль с установленной системой фотовидеофиксации «Паркон». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, демонстрация автомобиля состоялась 17 марта во время выездного совещания.



Это будет второй автомобиль с прибором «Паркон» в Пскове. Машина проезжает квартал дважды для фотофиксации нарушений правил стоянки. Широко ее применяли для контроля в новом районе, на улице Юности.



Губернатор подчеркнул, что при эксплуатации данной техники важно учитывать беспрепятственное движение общественного транспорта и возможность уборки города. «Люди жалуются на уборку улиц в 3-4 часа ночи, но другой возможности нет, днем все заставлено машинами», - сказал глава региона.