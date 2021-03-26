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В МРЭО Пскова и Великих Лук ведут прием в порядке живой очереди

УГИБДД информирует жителей региона об организации работы по предоставлению государственных услуг по линии Госавтоинспекции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Госавтоинспекции Псковской области, в связи с участившимися случаями технических сбоев в работе Единого портала государственных и муниципальных услуг изменен порядок приема граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД по вопросам предоставления госуслуг.

В настоящее время прием заявителей при обращении за предоставлением госуслуг по регистрации транспортных средств, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений осуществляется не только посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, но и с использованием систем управления электронной очередью (МРЭО Пскова и РЭО Великие Луки) или в порядке живой очереди.

Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции при посещении регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД необходимо неукоснительно соблюдать соответствующие профилактические меры (социальная дистанция не менее 1,5 метра, ношение масок).