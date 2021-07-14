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Псковскую транспортную компанию оштрафовали за неисполнение госконтракта

Псковскую транспортную компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей за неисполнение госконтракта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Псковская транспортная прокуратура выявила факт ненадлежащего исполнения компанией «Восход» государственного контракта на оказание автотранспортных услуг филиалу Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы в городе Пскове.

Контракт предусматривал, что организация должна выделить автомобиль с водителем по заявкам дирекции, однако несколько раз эти условия нарушались, а затем компания полностью отказалась соблюдать обязательства по договору.

В связи с этим в отношении организации было возбуждено дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения на компанию наложили штраф на сумму 300 тысяч рублей.