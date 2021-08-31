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Россиян предупредили о новых автомобильных штрафах

Сотрудники Госавтоинспекции могут оштрафовать водителя на 500 рублей за установку в машину дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что внесение изменений в акустическую систему автомобилей подпадает под требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, согласно которому разрешение на них нужно получать и регистрировать в ГИБДД. Если такое нарушение выявлено впервые, то водителя привлекают к ответственности, а в дальнейшем, если оно не будет устранено, машину могут снять с регистрации.

В МВД пояснили, что к понятию «внесение изменений в конструкцию транспортного средства», согласно положениям технического регламента Таможенного союза, относятся в том числе установка составных частей и предметов оборудования автомобиля, не предусмотренных его конструкцией, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.

«Согласно части 1. статьи 12.5 КоАП, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей», - сообщили в МВД. В министерстве пояснили, что вопрос влияния на безопасность устанавливаемых компонентов и, следовательно, необходимости проведения процедур по регистрации внесенных изменений может быть рассмотрен только в каждом конкретном случае.

При этом в ведомстве подчеркнули, что сотрудники Госавтоинспекции постоянно осуществляют контроль соответствия конструкции транспортных средств обязательным требованиям безопасности.