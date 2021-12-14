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Массовую проверку водителей проведут в Пскове 4 февраля

Полицейские проведут массовую проверку водителей в городе Пскове 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу.

Фото: ГИБДД УМВД России по городу Пскову

«Сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Пскову 4 февраля запланировано проведение массовой проверки водителей для выявления отдельных видов нарушений правил дорожного движения Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Цель мероприятия - пресечение незаконных перевозок пассажиров автобусами, проверка наличия у водителей транспортных средств документов, предусмотренных ПДД РФ.

Массовую проверку планируют провести у дома №23 на улице Вокзальной в период с 10.40 до 11.20.