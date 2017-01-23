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В Пыталовском районе подросток и старший подельник подозреваются в угоне

В Пыталовском районе подросток вместе со своим старшим подельником подозреваются в угоне. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Пыталовского района в возрасте 15 и 25 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, вечером 2 октября 2020 года в одном из населенных пунктов в Пыталовском районе подозреваемые употребляли спиртные напитки. Решив совершить угон, они вдвоем неправомерно завладели автомашиной находящегося в командировке знакомого.

Несмотря на то обстоятельство, что покатавшись по поселку, они вернули автомобиль на прежнее место, преступный тандем был раскрыт.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.