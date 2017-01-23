←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Все ограничения движения
Светлее и безопаснее на федеральных дорогах
Выветривать Бесполезно
Не жди Очереди
мальчики Техосмотр не желаете?
Шины на зиму
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Ликвидация
ещё АвтоМир / Происшествия 23.01.2017 16:5426 Под Псковом водитель автомашины «Лада Гранта» при попытке скрыться от сотрудников ДПС врезался в забор. ВИДЕО 04.12.2020 12:150 Пскович угнал «Шевроле» у знакомого и попал в ДТП под Гатчиной 04.12.2020 08:500 ДТП с участием шести машин произошло у ПЗМП 03.12.2020 20:170 Опубликовано видео с места столкновения грузовика с «Хендаем» на трассе Петербург - Псков 03.12.2020 14:560 Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Стругокрасненском районе 02.12.2020 23:571 У стоящего на психиатрическом учете жителя Псковской области нашли водительские права
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия

Пскович угнал «Шевроле» у знакомого и попал в ДТП под Гатчиной

04.12.2020 12:15|ПсковКомментариев: 0

Угнанную в Пскове иномарку полицейские обнаружили в Ленинградской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову установили подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.

По версии следствия, 28 ноября в Пскове в доме по улице Мирной после прошедшего застолья проживающий в Пскове 29-летний безработный, ранее судимый мужчина без ведома своего знакомого забрал у него ключи от автомобиля «Шевроле». И решил съездить на чужой иномарке к своей сестре в Ленинградскую область. По дороге ночью он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машину бросил.

Получив сообщение об угоне, сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых обнаружили «Шевроле» в Гатчинском районе Ленинградской области. Подозреваемый установлен. В настоящее время автомашина возвращена владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Теги: #Угон
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Пользуетесь ли вы услугами сезонного хранения резины в шиномонтажах?
В опросе приняло участие 804 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
04.12.2020, 12:150 Пскович угнал «Шевроле» у знакомого и попал в ДТП под Гатчиной 04.12.2020, 11:300 Подписан контракт на ремонт 3,6 км дороги Першино – Ваши в Великолукском районе 04.12.2020, 08:500 ДТП с участием шести машин произошло у ПЗМП 03.12.2020, 20:170 Опубликовано видео с места столкновения грузовика с «Хендаем» на трассе Петербург - Псков
03.12.2020, 15:564 Псковичка пожаловалась на хамство кондуктора в автобусе 03.12.2020, 14:560 Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Стругокрасненском районе 03.12.2020, 11:5214 Борис Елкин объяснил, почему девочку высадили из автобусов в Пскове два раза за день 03.12.2020, 11:395 Реконструкцию перекрестка Фабрициуса - Гражданская в Пскове завершат в течение недели
03.12.2020, 11:060 Список нарушений с начислением штрафных баллов на экзамене по ПДД расширили 03.12.2020, 11:050 Укладка верхнего слоя асфальта на улице Аллейной в Пскове начнется 4 декабря 03.12.2020, 10:481 Ремонт улицы Инженерной от Труда до Алтаева обещают завершить через неделю 03.12.2020, 10:296 Подрядчик «идеально» сделал люки на ремонтируемой улице Школьной в Пскове
03.12.2020, 09:060 В РФ вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС 02.12.2020, 23:571 У стоящего на психиатрическом учете жителя Псковской области нашли водительские права 02.12.2020, 18:4710 Опубликовано видео работы нового светофора на круге Индустриальная-Инженерная 02.12.2020, 15:120 В Печорах обновят дорогу к железнодорожной станции за счет нацпроекта
02.12.2020, 14:352 Момент наезда на пешехода на проспекте Энтузиастов в Пскове попал на видео 02.12.2020, 11:532 В Пскове приведен в порядок участок улицы Ижорского батальона протяженностью более 550 метров 02.12.2020, 10:450 МВД разрешит сдавать экзамен на права с 16 лет 02.12.2020, 09:591 Водитель «Рено» наехала на пешехода в Пскове
02.12.2020, 08:550 Интерактив: Автобус игнорирует остановку напротив школы в Середке 01.12.2020, 20:340 «Форд Мондео» изъят за долги у псковича 01.12.2020, 20:140 Эксперты: ремонт по ОСАГО перестал быть головной болью автомобилистов 01.12.2020, 18:070 Открыто рабочее движение по новому мосту через Шелонь
01.12.2020, 13:152 Пьяные водители «девятки», мопеда и мотоцикла попались полиции в нетрезвом виде 01.12.2020, 12:191 В Пскове не работает светофор на перекрестке Горького - Люксембург 01.12.2020, 11:230 Учащийся угнал «Рено Логан» в Великих Луках 01.12.2020, 09:476 В Пскове впервые отремонтировали тротуары вдоль улицы Юбилейной
30.11.2020, 18:391 В Великих Луках на опасном перекрестке заработал долгожданный светофор 30.11.2020, 17:044 Стали известны места установки новых камер фотовидеофиксации в Псковской области 30.11.2020, 16:370 Пскович просит профинансировать обустройство автопарковок в водоохранных зонах 30.11.2020, 14:360 ДТП мешает движению по улице Некрасова в Пскове
30.11.2020, 13:290 Дорожно-ремонтные работы проходят в Любятово 30.11.2020, 13:100 Эстония просит Россию согласовать ремонт моста на КПП «Куничина Гора – Койдула» 30.11.2020, 12:391 Ремонт дороги на улице Инженерной в Пскове поспособствовал увеличению аварийности 30.11.2020, 12:140 Тротуар и дорогу отремонтировали возле детского сада №25 в Пскове
30.11.2020, 10:432 Светофоры и переходы признаны самыми действенными мерами по снижению смертности на дорогах 30.11.2020, 10:021 ВАЗ с пьяным водителем опрокинулся на объездной дороге Пскова 30.11.2020, 08:220 В России изменят теоретическую часть экзамена на права 30.11.2020, 07:591 Два легковых автомобиля столкнулись в Пскове
29.11.2020, 22:180 30 ноября перекроют участок улицы Некрасова 29.11.2020, 19:130 Житель Опочки лишится 200 тысяч рублей и прав за пьяное вождение 29.11.2020, 18:2441 Псковичи испортили новые пешеходные дорожки на улице Кузбасской дивизии 29.11.2020, 17:110 Фотофакт: Люк провалился на улице Вокзальной
29.11.2020, 16:090 Фургон съехал с дороги под Новоржевом, пострадала пассажирка 28.11.2020, 19:290 В Пскове таксист не уступил дорогу «Ауди», пострадали два человека 28.11.2020, 14:382 Петербуржцы пострадали в ДТП на трассе в Псковском районе 28.11.2020, 10:052 Пьяный водитель врезался в световую опору на Октябрьском проспекте в Пскове
27.11.2020, 22:306 Дорога через поселок Велье превратилась в скоростную трассу для большегрузов, жалуются местные жители 27.11.2020, 19:470 ДТП с участием двух машин произошло в Пскове 27.11.2020, 19:411 В комитет по транспорту не поступало заявление об увольнении от главы «Псковпассажиравтотранса» 27.11.2020, 17:070 Компания «Эгле» продолжит реконструкцию улицы Поземского в Пскове
27.11.2020, 16:430 ПЛН:ТВ: Как псковичи оценивают качество дорог в городе? 27.11.2020, 16:413 Завершается реконструкция дороги Лавры - граница с Латвией 27.11.2020, 13:390 Участок улицы Некрасова в Пскове перекроют 30 ноября 27.11.2020, 12:480 Ребенок пострадал в результате ДТП в Новосокольниках
27.11.2020, 11:410 Около 8 км трассы Неелово – Кудина Гора – Печоры отремонтируют в 2021 году 27.11.2020, 10:310 Нетрезвого водителя ВАЗа остановили великолукские полицейские 27.11.2020, 10:050 МРЭО в Пскове работает с 8 до 19 часов 27.11.2020, 08:340 Штраф получил мужчина, натравивший пса на полицейских на трассе Новгород - Псков
27.11.2020, 08:250 Беспилотные автомобили планируют использовать при сдаче экзамена на водительские права 27.11.2020, 07:150 На перекрестке Энгельса - Зверева в Великих Луках появится светофор 27.11.2020, 07:000 Регионам предложат устанавливать срок эксплуатации автобусов 26.11.2020, 22:274 Интерактив: Почему в центре Пскова не работает новый светофор?
26.11.2020, 21:020 Псковичи провели общественную приемку перекрестка Инженерная - Индустриальная 26.11.2020, 18:290 Два автомобиля столкнулись на улице Герцена в Пскове 26.11.2020, 16:531 В Великих Луках заработал общественный совет по проекту реконструкции проспекта Ленина 26.11.2020, 16:433 Александр Братчиков не исключил проведение гарантийного ремонта улицы Поземского
26.11.2020, 16:310 Пешеходные переходы и остановки на дорогах в Псковской области стали безопаснее 26.11.2020, 15:043 В Великих Луках проходят рейды по соблюдению «масочного режима» в автобусах 26.11.2020, 14:214 В Псковской области увеличили штрафы за парковку на газонах 26.11.2020, 14:120 Стали известны обстоятельства смертельного ДТП в Бежаницком районе
26.11.2020, 13:020 ФНС опровергла увеличение налога на автомобили дороже 3 миллионов 26.11.2020, 12:162 Фотофакт: Псковских чиновников обвинили в создании иллюзии безопасности 26.11.2020, 11:280 Объем дорожного фонда Псковской области вырастет до рекордных 10 млрд рублей 26.11.2020, 11:250 Школьная онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартует 30 ноября
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.