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Пскович угнал «Шевроле» у знакомого и попал в ДТП под Гатчиной

Угнанную в Пскове иномарку полицейские обнаружили в Ленинградской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову установили подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.

По версии следствия, 28 ноября в Пскове в доме по улице Мирной после прошедшего застолья проживающий в Пскове 29-летний безработный, ранее судимый мужчина без ведома своего знакомого забрал у него ключи от автомобиля «Шевроле». И решил съездить на чужой иномарке к своей сестре в Ленинградскую область. По дороге ночью он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машину бросил.

Получив сообщение об угоне, сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых обнаружили «Шевроле» в Гатчинском районе Ленинградской области. Подозреваемый установлен. В настоящее время автомашина возвращена владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.