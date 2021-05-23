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Безработный угнал автомобиль в Пскове и уехал в Изборск

Безработный 1998 года рождения угнал автомобиль в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 20 июня молодой человек проходил по улице Коммунальной и обратил внимание на припаркованный у дома автомобиль «Ниссан». «Он дернул за ручку двери. Оказалось, что машина была не закрыта, а в замке зажигания находился ключ. Прохожий решил воспользовался этим и покататься на чужом автомобиле», - рассказали в пресс-службе.

Владелец заявил о произошедшем в полицию. Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, угнанную иномарку обнаружили на АЗС в Старом Изборске Печорского района.

Стражи порядка по «горячим следам» задержали подозреваемого в угоне, который уже дал признательные показания. Помощь в раскрытии преступления оказали коллеги из отделения полиции по Палкинскому району.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).