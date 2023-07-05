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Подрядчик завысил цену ремонта мостов в Новоржевском районе более чем на 1,5 млн рублей

Подрядчик в Новоржевском районе завысил цену ремонта мостов более чем на 1,5 миллиона рублей, прокуратура возбудила два уголовных дела. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в рамках исполнения муниципальных контрактов подрядчик «Прайм-Тайм» умышленно внес в исполнительскую документацию недостоверные сведения об объемах и видах выполненных работ по ремонту мостов. Он завысил стоимость выполненных на общую сумму более 1,5 миллиона рублей и представил документы для оплаты заказчику.

Глава Новоржевского района, как представитель заказчика, произвел оплату на счет подрядчика в полном объеме.

Уголовные дела возбудили по части 3 и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).